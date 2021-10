Napoli calcio - Come si legge su Tuttosport arrivano buone notizie per Spalletti: "E’ in dirittura d’arrivo anche il recupero di Lobotka, speranzoso di ricevere la convocazione per la sfida al Torino, dopo l’infortunio muscolare patito in Nazionale ad inizio settembre e che gli ha fatto saltare 7 partite tra campionato ed Europa League. Non ce la farà per il Torino, invece, Ounas: l’infortunio al retto femorale lo terrà lontano dal campo per tre settimane".