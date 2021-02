Tuttosport - Buone notizie per Gattuso: Demme e Hysaj potrebbero tornare tra i convocati per il Granada

Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive: "A parte Dries, non è da escludere che Ringhio possa contare anche su Hysaj e Demme, entrambi alle prese con infortuni muscolari che gli hanno fatto saltare le due gare di campionato contro Juventus ed Atalanta. Ieri si sono allenati per una parte con lavoro personalizzato e per la parte restante in gruppo. Saranno valutati per capire se domani riusciranno ad essere almeno in panchina, idem per Ospina che ha svolto lavoro personalizzato in campo: anche il portiere colombiano ha saltato le due gare di campionato con Juve e Atalanta, oltre all’andata di Europa League con il Granada"