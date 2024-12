Tuttosport boccia il Napoli: sperimentale, spaesato e mai realmente in partita

Ultime notizie SSC Napoli - Nella sfida dei turnover ai quarti di finale di Coppa Italia ad avere la peggio è Antonio Conte: come racconta Tuttosport, troppo invasive le rotazioni di un Napoli "spaesato e mai realmente in partita, azionato da qualche accelerata sporadica di Neres e tenuto in vita dalle parate di Caprile. Un Napoli sperimentale, dal risultato assai negativo, certificato dal punteggio ma restituito soprattutto dalla prestazione complessiva. All’Olimpico, per il Napoli, è notte fonda".