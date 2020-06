Quella di domani si appresta ad essere una giornata infuocata. Venerdì scorso in Lega di A 16 club del massimo campionato hanno votato per il blocco delle retrocessioni in caso di stop del campionato. Una posizione però che non piace al presidente federale Gabriele Gravina. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, domani la FIGC boccerà questa proposta.