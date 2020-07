Notizie Calcio Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Sul fronte cessioni, bisognerà attendere se arriveranno offerte per Koulibaly e Allan, oltre a Lozano e Milik. Il messicano potrebbe essere girato in prestito al Parma per il partente Gervinho, il polacco si è già promesso alla Juventus, ma il Napoli in cambio chiede solo Bernardeschi, che non vorrebbe la destinazione partenopea. Tutino verso Crotone".