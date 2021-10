Tuttosport - Belotti torna in campo dal 1' per Napoli-Torino! Zaza in stand-by

Napoli Calcio - Emergenza Torino in vista della trasferta di Napoli, ma la buona notizia per Juric è che torna il gallo Belotti come riporta Tuttosport.

Napoli-Torino, Belotti titolare

Dopo cinque partite a osservare i compagni, Belotti è favorito per rientrare in campo dal primo minuto il Gallo, con Sanabria che dovrebbe inizialmente sedere in panchina per poi dare il cambio al numero 9 del Torino, quando la condizione dopo il lungo stop non dovesse più sostenerlo. Zaza, invece, sarà impiegato soltanto nel caso in cui dovessero sorgere problematiche tali da escludere dalla partita il paraguaiano.

Belotti Gallo

Napoli-Torino si gioca domenica 17 ottobre 2021 alle ore 18:00, allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta.