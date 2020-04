Tuttosport - Belotti chiede a Cairo un Torino più forte per restare: oltre al Napoli ci sono altre tre squadre interessate

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive su Belotti:

Belotti-Napoli, le ultime

"Il suo comportamento è composto e lineare, i suoi atteggiamenti - a differenza di certi altrui - non denotano smanie di fuga. Belotti è sul pezzo, ci sta con la testa e la sua mattonella è granata. Certo, bisogna che - quando ci si siederà a tavolino, appena possibile, per rinnovare un contratto in scadenza nel 2022 che non potrà essere lasciato lì a galleggiare l’anno prossimo - il presidente Cairo trovi degli argomenti di incoraggiamento che vadano oltre il «forza, crediamoci, siamo bravissimi e siamo una squadra fortissimi». Perché l’ultimo Toro non era né forte, né bravo, né ci credeva più, malgrado l’arrivo in panchina dell’apprezzato Longo in luogo dell’ormai da tempo incompreso e forse incomprensibile Mazzarri. E non è solo questione di soldi, siano quelli dell’ingaggio - Belotti ce l’ha già abbastanza alto, tra un bonus e l’altro - o quelli offerti per le sue prestazioni da altri club, fossero il Napoli (che comunque ora come ora ha Mertens, Milik e Petagna: dove lo metti il Gallo?), il Milan (società adesso avvolta nelle nebulose, sul piano tecnico, societario e finanziario) o l’ultimo arrivato Everton, una cui proposta - dopo quella viola - è stata declinata da Cairo".