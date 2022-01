Tuttosport applaude il Napoli: ha dimostrato di essere più squadra della Juve. Ha un'idea di gioco che propone sempre con coraggio

Napoli calcio - L'edizione odierna di Tuttosport rende merito alla prova del Napoli contro la Juventus:

"Soprattutto perché ottenuto con una rivale che precede. Rivale che ha dimostrato di essere squadra, di superare le difficoltà contingenti, di avere un'idea di gioco e il coraggio di proporlo sempre e comunque. Nei prossimi mesi, infuocati dalla lotta per un posto Champions, questa è una caratteristica che potrebbe anche pesare. La Juventus è mancata di pensiero e non ha abbastanza qualità per improvvisare, perché l'imprecisione ha minato le poche idee spuntate. La Juventus è mancata di agonismo, o meglio, ha messo in campo quel tipo di agonismo che genera più confusione che intensità"