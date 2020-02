Tuttosport anticipa: Allan torna titolare dopo un mese! Demme insostituibile, uno tra Fabian e Zielinski potrebbe riposare

Notizie Calcio - Quali saranno le scelte di Gennaro Gattuso in vista di Cagliari-Napoli? L’edizione odierna di Tuttosport prova ad anticiparle:

“A centrocampo ci sarà il tanto atteso ritorno di Allan dal primo minuto (non è titolare dal 18 gennaio contro la Fiorentina), con Demme diventato insostituibile e con Fabian Ruiz. Anche lo spagnolo è tornato agli antichi splendori grazie al successo sull’Inter e potrebbe dare a Zielinski (il secondo per maggior utilizzo dopo Di Lorenzo) il giusto riposo. Solo la difesa potrebbe essere confermata in toto, resta da verificare se Di Lorenzo potrà rifiatare per lasciare il posto a Hysaj”