Tuttosport - Ansia Allegri, rischia di perdere anche Chiesa per Napoli: la situazione

Napoli calcio - Come si legge nell'edizione odierna di Tuttosport oggi si saprà se Federico chiesa potrà esserci per la trasferta di Napoli. Il calciatore è alle prese con un problema al flessore che l'ha costretto a lasciare il ritiro della Nazionale.

CHIESA IN DUBBIO

"La Juventus anti-Napoli non dipende soltanto dai voli aerei dei sudamericani, ma anche dagli esami che Federico Chiesa effettuerà in giornata al J Medical. L’ala bianconera ha lasciato l’Italia di Roberto Mancini con una partita d’anticipo per un fastidio ai flessori. I primi accertamenti, svolti in Nazionale, hanno fatto tirare un piccolo sospiro di sollievo all’ex Fiorentina. Il giocatore, Massimiliano Allegri e la Juventus tutta sperano di non imbattersi in cattive sorprese. L’esito dei controlli medici stabilirà il colore del semaforo in vista della trasferta di sabato allo stadio Maradona. Dovesse essere confermata l’assenza di lesioni muscolari, il 23enne azzurro avrebbe diverse chance di partire per Napoli. In caso contrario, Chiesa dovrebbe fermarsi"