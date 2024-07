Tuttosport annuncia: preaccordo Cairo-ADL per Buongiorno! Novità su bonus e clausola rescissoria

De Laurentiis e Cairo hanno un preaccordo per il trasferimento di Alessandro Buongiorno al Napoli. Lo scrive questa mattina Tuttosport che svela il contenuto dell'intesa trovata tra Napoli e Torino per il difensore. Gli azzurri hanno rimodulato i bonus. Novità anche sulla clausola rescissoria da inserire nel contratto del difensore.

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge su Tuttosport:

"E per questo ieri, con Buongiorno rimasto a Torino, il suo procuratore ha di nuovo incontrato il ds del Napoli per discutere degli ultimi dettagli, per quanto complessi: i diritti di immagine (un must, per De Laurentiis) e la possibilità di inserire una clausola rescissoria valida dopo due anni (ma il presidente del Napoli non si è detto d’accordo, di primo acchito). Insomma, l’intesa appare sempre più vicina tra Buongiorno e il Napoli: manca solo questo, ormai, e pure questa fumata bianca appare dietro l’angolo, dopo quella tra il Torino e il club partenopeo.

Che ha messo sul piatto un contratto di 5 anni con ingaggio a salire di stagione in stagione da 2,5 a oltre 3 milioni netti più bonus (più di tre volte di quanto guadagna Buongiorno nel Torino). De Laurentiis è salito anche nelle offerte per Cairo, pur di evitare un’incredibile beffa proprio da Giuntoli: 35 milioni più 5 di bonus, di cui 4 facilmente maturabili. Preaccordo trovato, così".