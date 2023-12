Ultime notizie Napoli - Ancora problemi in difesa per il Monza, come racconta Tuttosport, per le assenze dello squalificato Pablo Marì e dell’infortunato Andrea Carboni. Si rivede un altro Carboni, Franco. Appuntamento importante per Raffaele Palladino, allenatore del Monza: «Farò cinquanta panchine in A, vogliamo offrire una grande prestazione, contro i campioni d’Italia che hanno grandi giocatori. Sarà emozionante, per me è la prima volta al Maradona da tecnico».