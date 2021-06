Calciomercato Napoli - Come si legge su Tuttosport anche il Torino pensa a Gudmundsson: "Tra le opzioni sinistre non bisogna trascurare quella di Gabriel Gudmundsson, 22enne terzino sinistro del Groningen in Olanda, di nazionalità svedese, già cresciuto nelle varie Nazionali giovanili in patria, Under 21 compresa. E’ uno dei preferiti del ds che ne conosce già i costi: 4,5 milioni. E’ già stato ampiamente sondato anche da Napoli, Milan, Atalanta, Lipsia, Manchester City e Borussia Dortmund.