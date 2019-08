Tuttosport - Ancelotti bluffa sul mercato, il Napoli continua a fidarsi della difesa anche dopo i tre gol presi a Firenze

"Più che un attaccante, servirebbe un difensore", ha bluffato un po’ l'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti di fronte alle domande sul mercato che gli sono state rivolte immediatamente dopo la sonante vittoria di Firenze. ne parla l'edizione odierna di Tuttosport:

"Eppure, nonostante i 4 gol segnati e i 3 incassati, il club azzurro continua a fidarsi della sua difesa (era la prima volta che Manolas e Koulibaly giocavano insieme, con il senegalese impegnato in una gara ufficiale dopo soli 9 giorni di allenamento) e sta per prendere uno, se non addirittura due attaccante centrali"