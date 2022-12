Tuttosport - Altro che Napoli: su Cheddira si muove il Torino

Calcio Napoli - Come si legge su Tuttosport anche il Torino sarebbe sulle tracce di Cheddira del bari (nome accostato al napoli nelle ultime settimane):

"In attacco l’ingresso è legato all’uscita di Tonny Sanabria : cessione del paraguaiano e un arrivo, questo il programma. In tal proposito c’è stato un nuovo contatto, che sarà approfondito nei prossimi giorni, tra Bari e Toro per Walid Cheddira : dovesse tramontare l’assalto al marocchino l’alternativa sarebbe Eldor Shomurodov della Roma. M’Bala Nzola dello Spezia è una possibilità concreta, ma sarà più agevole chiudere l’operazione in estate".