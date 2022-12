Tuttosport - Allarme Inter, serve liquidità: 60 milioni dalle cessioni

Serve liquidità alle casse dell'Inter. A lanciare l'allarme è Tuttosport che spiega come i nerazzurri dovranno necessariamente fare qualche cessione:

"La missione è trovare dal mercato i 60 milioni necessari per assicurare liquidità al club. Non plusvalenze, ma cassa. Questo è l’input dato da Suning, tramite Steven Zhang , a Beppe Marotta e Piero Ausilio , responsabili dell’area tecnica. Era l’obiettivo estivo ma, la volontà di tenere il punto su Skriniar a fronte di un’offerta del Psg ritenuta troppo bassa, ha fatto slittare la missione al 2023. Per centrare l’obiettivo l’Inter ha tempo fino al 30 giugno. Non è una novità a latitudini nerazzurre (come dimostra la trattativa per Hakimi al Psg, impostata nella tarda primavera 2021) e per questo motivo pure a gennaio eventuali offerte saranno valutate anche in rapporto alla necessità di mantenere competitiva la squadra, essendo pure fondamentale arrivare nelle prime quattro per mantenere il posto in Champions".