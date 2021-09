Tuttosport - ADL potrebbe decidere di tesserare Mirante solo in un caso: trovato l'escamotage per la lista

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport non esclude l'arrivo di Mirante al Napoli spiegando anche come risolvere il problema legato alla lista.

IDEA MIRANTE

"A cominciare dal portiere: contro i sanniti toccherà a Davide Marfella. E c’è il rischio che anche contro la Juve possa esserci tra i pali il 21enne puteolano, poi a Leicester potrebbe addirittura arrivare il turno del 19enne polacco Hubert Idasiak. Ospina, provenendo da una zona rossa, potrebbe non entrare nel Regno Unito per la gara con il Leicester, perché dovrebbe sottoporsi a dieci giorni di quarantena. Se dovessero davvero essere indisponibili sia Meret che il nazionale colombiano, il presidente De Laurentiis potrebbe decidere di tesserare il 38enne svincolato Antonio Mirante. È un tesseramento che, a liste chiuse, potrebbe avvenire solo in un modo: per fare spazio a Mirante dovrebbe essere spostato fuori elenco uno come Ghoulam, già escluso dalla lista dei prescelti per l’Europa League. Poi, con il recupero dei portieri, Ghoulam verrebbe reintrodotto durante la sessione di gennaio, così da mettere fuori Mirante".