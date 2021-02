Tuttosport - ADL ha incontrato Ramadani per Maksimovic e il futuro di Sarri: la situazione

Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Oggi allo stadio Maradona è atteso anche De Laurentiis per fare gli onori di casa al suo amico Vigorito, patron dei sanniti. Il presidente azzurro ha trovato alcune ore di tempo per venire a vedere la partita, dopo aver trascorso una settimana molto intensa nei suoi uffici a Roma, tra cinema e calciomercato. Sono continui gli incontri che sta tenendo don Aurelio, con ex dirigenti, intermediari ed agenti sportivi. Tra questi anche Fali Ramadani, procuratore di Sarri, Maksimovic e Koulibaly, e col quale si è visto nei giorni scorsi. Oltre a discutere delle prospettive future dell’allenatore toscano, è stata ribadita la volontà di non rinnovare il contratto a Maksimovic"