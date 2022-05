Tuttosport - ADL ha chiesto a Koulibaly di spalmare ingaggio fino al 2025: le intenzioni di Kalidou e la mossa Juve

Calciomercato Napoli - La Juve sulle tracce di Koulibaly. L'edizione odierna di Tuttosport scrive come i bianconeri stiano monitorando molto la situazione del difensore senegalese che difficilmente rinnoverà il contratto con il Napoli in scadenza nel 2023.

Ecco cosa scrive Tuttosport:

"È come dire che agli azzurri converrebbe prezzare il giusto il campione (la richiesta è di 40 milioni, ma la Juve vuole spendere meno) e poi attendere gli eventi, così da evitare la fuga di KK in regime di svincolo. Altro elemento chiave: a Fuorigrotta e dintorni sono rimasti davvero in pochi a credere che l’ex Genk intenda rinnovare il contratto, a maggior ragione se il presidente Aurelio De Laurentiis gli avesse chiesto di tagliarsi l’ingaggio attuale da 6 milioni di euro netti con spalmatura su più annualità in vista di un accordo fino al 2025. È sempre più difficile, insomma, che Koulibaly prolunghi l’intesa, così come non è credibile che il giocatore rimanga a Napoli fino all’ultimo giorno utile"