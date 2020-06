Tuttosport - Accordo di massima tra Juve e Milik, ma ADL è irremovibile: nessuna apertura per eventuali scambi con i bianconeri

Calciomercato Napoli - Come si legge nell'edizione odierna di Tuttosport, ci sarebbe un accordo di massima tra Milik e la Juventus: "De Laurentiis preferirebbe cedere la sua punta all’estero, ma non ha preclusioni per la Juventus. A patto che i bianconeri versino 40-50 milioni sull’unghia. A quelle cifre il dg juventino Fabio Paratici può arrivare soltanto inserendo qualche contropartita (Bernardeschi, Rugani, Romero, Luca Pellegrini). La strada maestra, a maggior ragione per un giocatore in odore di scadenza, è rappresentata dallo scambio Arthur-Pjanic realizzato col Barcellona. Il Napoli, almeno per ora, non è disposto a valutare questa via. A settembre, però, le cose potrebbero anche cambiare. Soprattutto se Milik continuerà essere così deciso".