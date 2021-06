"Tutto il calcio minuto per minuto" cambia nome? Il conduttore promette: «Il programma lo difenderemo fino alla fine»

Notizie Calcio - "Tutto il calcio minuto per minuto" cambia nome. Se oggi in Lega passerà la proposta di sminuzzare la Serie A con 10 partite in 10 orari diversi, la più antica trasmissione della Rai dopo il Festival di Sanremo quasi certamente diventerà "Tutto lo sport minuto per minuto". Ne parla Repubblica.

