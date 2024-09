Tutti i voti e le pagelle esaltanti su McTominay dei principali quotidiani ma spunta anche un tiepido 6

Juventus-Napoli è stata anche la gara d'esordio dal primo minuto di Scott McTominay. Vi proponiamo le pagelle con voti e giudizi dei principali quotidiani.

Le pagelle di McTominay

Pagella Corriere della Sera - McTominay 6. Lo scozzese mostra i muscoli: potente ed intelligente, ci va di forza, un po di personalità in più va aspettata.

Pagella Gazzetta dello Sport - Mc Tominay 7. - Bella scoperta per chi non lo conosceva, ma parliamo di un uomo con 255 presenze nel Manchester United. La Juve fatica a contenerne la fisicità e la tecnica.

Pagella Corriere dello Sport - Mc Tominay 7. - L'esordio dal pimo minuto, molto convincente. Aumenta i valori in entrambi le fasi con qualità e personalità. In fase di posesso recita quasi da secdona punta e sfiora anche il gol da fuori. Difficile tenerlo fuori.

Pagella Il Mattino - Mc Tominay 7. - Trequartista con compiti di contenimento e di inserimento. La grande variante voluta da Conte che trova nello scozzese quelle corse che fanno guadagnare tanti metri al Napoli. Lavora su Kalulu in prima battuta, poi scala sui mediani in fase di interdizione. ha tatto e logica ma non ha la sesibilità del passaggio perfetto.

Pagella Tuttosport - Mc Tominay 6.5 - Fisico da rugbista e gamba pesante. Il tiro che Di Gregorio respinge a fatica avrebbe meritato. Manda a scuola Savona con una giocata da fuoriclasse che però non porta frutti.

Pagella Repubblica - Mc Tominay 6.5 - La prima da titolare, difende bene e riparte.