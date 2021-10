Napoli Calcio - La ripartenza del campionato sarà una giornata per attaccanti: ad esempio chi cerca conferme come la punta nigeriana del Napoli Victor Osimhen. Ne parla la Gazzetta dello Sport:

"Domenica sarà l’ora, innanzitutto, di Osimhen: in classifica generale sono tutti gli altri a inseguire il nigeriano del Napoli, che riceverà il Torino; il 9 azzurro è un ciclone che non accenna a fermarsi, e anche in nazionale ha mostrato la crescita in zona gol"