Gazzetta - Formazione sorprendente contro l'Empoli: l'impegno europeo imporrebbe più turnover

Notizie Napoli calcio - Luciano Spalletti non vuole cali di concentrazione e continua a mantenere la squadra sulla corsa tanto in Champions League quanto in campionato.

Turnover Napoli, Gazzetta sulle scelte di Spalletti

Proprio per questo Spalletti ha messo da parte il turnover dopo l'andata di Champions League contro l'Eintracht, puntanto sui titolari anche ad Empoli. Scelta che è stata commentata dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che trovate oggi in edicola:

In tal senso è stata sorprendente la decisione di Spalletti, che ieri ha confermato dieci undicesimi della formazione vittoriosa a Francoforte martedì. Il tecnico ha spiegato che non vuole trasmettere idee sbagliate al gruppo, ma concedere più spazio a Elmas, Politano e magari a un centrale difensivo e inserire prima Simeone avrebbe avuto un effetto benefico più profondo.