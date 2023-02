Turnover Napoli contro la Cremonese? La decisione definitiva di Spalletti

Calcio Napoli - Turnover Napoli contro la Cremonese? La sensazione forte è che Luciano Spalletti confermerà in blocco la formazione che ha battuto domenica scorsa lo Spezia con un perentorio 3-0. L'allenatore dunque non sta prendendo in considerazione l'idea di apportare qualche cambio nell'undici titolare anche se manca ancora tempo per la sfida del Maradona.

Turnover Napoli con la Cremonese?

Come si legge sul Corriere dello Sport questa mattina, non ci sarà dunque turnover contro la Cremonese. Spalletti riconfermerà la stessa formazione di domenica. Probabilmente il turnover potrebbe esserci nella prossima gara contro il Sassuoli in programma tra una settimana. Da Reggio Emilia in poi ci sarà un autentico tour de force che vedrà il Napoli impegnato in Champions poi Empoli e Lazio.