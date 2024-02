Turnover di Calzona col Sassuolo: tre cambi, la scelta su Zielinski

Napoli - Cambia ancora il Napoli di Francesco Calzona in vista della prossima partita contro il Sassuolo, che sarà valida per il recupero della 21esima giornata di campionato che si è tenuta quando il Napoli era in Arabia a giocarsi la Supercoppa Italiana. Si vedrà ancora una nuova formazione.

Napoli: cambi con il Sassuolo, la scelta di Calzona

Domani al Mapei Stadium, il Napoli scenderà in campo con il solito 4-3-3, ma ci saranno comunque dei cambi col Sassuolo rispetto a Cagliari. Turnover perché domenica al Maradona arriverà la Juventus di Giuntoli. Col Sassuolo rientrerà Giovanni Di Lorenzo in difesa. Il capitano ha scontato il turno di squalifica e si riprende la fascia: sia quella sul braccio, sia quella sul campo (a destra). Ostigard e Mario Rui proveranno a giocarsi le chance per una maglia da titolare. A centrocampo, invece, Traorè è uno dei tanti ex ed insidia Zielinski nella posizione di mezzo sinistro. A riportarlo è Il Mattino.