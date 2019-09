Turnover contro la Sampdoria, CdM: Ancelotti lancia Younes e valuterà Lozano-Ospina solo giovedì, Llorente non sarà titolare

Napoli-Sampdoria, azzurri al lavoro a Castel Volturno: ripresi ieri gli allenamenti e si è rivisto Arek Milik che ha svolto ancora differenziato (insieme a Lorenzo Tonelli). Il polacco non è ancora al meglio della condizione.

Probabile formazione Napoli-Sampdoria: chance per Younes

Sicuramente Ancelotti varerà il turnover per Napoli-Sampdoria, con l'incombenza della sfida al Liverpool, ad annunciarlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

Il tecnico è fortemente intenzionato a fare un po’ di cambi per la sfida con la Sampdoria, dando la giusta attenzione e importanza alla partita di martedì prossimo con il Liverpool in Champions League. Inoltre ci saranno i rientri dei nazionali in questa settimana, per cui ci saranno diverse novità. Sarà difficile vedere Llorente dall’inizio: è appena arrivato (sarà presentato oggi a Castel Volturno). I primi test sono confortanti per il calciatore basco che si propone come valida alternativa Milik e non solo. Il tecnico emiliano probabilmente darà una chance anche al tedesco Younes che quando è stato chiamato in causa non ha mai deluso le aspettative, firmando anche gol importanti. L’anno scorso ha giocato poco, complice una serie di infortuni. Ha collezionato dodici presenze firmando tre reti".

I sudamericani, Ospina e Lozano, torneranno invece soltanto giovedì a Napoli dai loro impegni con le rispettive nazionali. Ancelotti si troverà dunque a decidere se utilizzarli per la prima al San Paolo.