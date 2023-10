Tudor e il suo 3-4-2-1 ma a De Laurentiis piace un'altra caratteristica dell'ex Juve: ecco quale

E se sulla panchina del Napoli, al posto di Garcia, arrivasse Igor Tudor? Cosa cambierebbe? Tudor predilige il 3-4-2-1, usato anche nella stagione scorsa a Marsiglia.

Igor Tudor

Tudor Napoli cosa cambierebbe in campo

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il croato in Italia si è contraddistinto per essere entrato bene in corsa due volte a Udine e anche a Verona, portando sempre all’obiettivo salvezza le sue squadre. Da un punto di vista della scelta di uomini, probabilmente si distaccherebbe poco sia da quelli utilizzati da Garcia che dalle probabili scelte di Conte. L’impressione è che se arriverà Tudor sarà soprattutto un traghettatore, che potrebbe arrivare in novembre, se la situazione del Napoli peggiorasse ulteriormente dalla situazione attuale. A quel punto servirebbe polso fermo e capacità di rimotivare i giocatori e in questo l’esperienza alla Juventus, soprattutto da giocatore gli potrà tornare utile.

