Tudor, allenamenti durissimi: a chi si lamenta fa vedere i video di Ingebrigsten!

Piccola curiosità su Igor Tudor e i suoi famosi metodi di allenamento. Oggi Il Mattino fa notare come l'allenatore croato parli spesso di "ritmo e di corsa, vuole le sue squadre in continuo movimento, marcature a uomo, difesa in avanti e intensità".

Tudor è così fissato con i suoi metodi di allenamento che quando i giocatori al Marsiglia si lamentavano degli eccessivi carichi di lavoro, lui rispondeva facendogli vedere i video di Jakob Ingebrigsten, un mezzofondista norvegese, campione olimpico e mondiale nei 1500 e nei 5000 metri.

Ecco cosa disse Tudor in tal proposito: "Potremmo parlare per ore, ma per me, nel mio calcio, c’è una particolarità, ovvero che devi correre. E se non corri non ci siamo. Se vedo qualcuno che non corre in allenamento, lo dico una, due volte e la terza intervengo. Quest’ora e un quarto di allenamento devono essere svolte in modo approfondito. Sono stato chiaro fin dall’inizio e mantengo ancora la stessa linea, perché penso che possa portare dei risultati. Poi il giocatore si adatta oppure no. Poi passano i mesi, il giocatore si adatta e qualche volta cala un po’, ma io rimango uguale, guardo e dico: Ehi, sono ancora qui".