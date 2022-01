Tuanzebe-Spalletti, contatto telefonico! Stamattina primo allenamento, scelto il numero di maglia. Ecco quanto costa al Napoli

Nella calza della Befana il Napoli ha trovato Axel Tuanzebe, il rinforzo per la difesa che colma il vuoto lasciato da Manolas. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno.

Ultime notizie Napoli

“Tuanzebe si è confrontato al telefono con Spalletti per iniziare oggi la sua nuova avventura. Il suo numero di maglia sarà il 3. Tuanzebe è atteso stamane a Castel Volturno per il primo allenamento, potrebbe essere convocato per Napoli-Sampdoria. È un profilo duttile, durante la sua carriera è stato impiegato in certe occasioni anche da terzino destro o da mediano.

Il Napoli ha investito 600 mila euro per il prestito oneroso e ne ha previsti altri 600 mila per i bonus legati alla qualificazione in Champions League e a un certo numero di presenze. L’ingaggio sarà di circa 900 mila euro”