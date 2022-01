Il Mattino - Tuanzebe arriva a Napoli: nelle prossime ore sarà a disposizione di Spalletti

Ultime sul mercato del Napoli e il colpo da parte di Giuntoli, sarà presto nelle prossime ore a disposizione già di mister Luciano Spalletti per giocare le prossime partite.

Giungono aggiornamenti di mercato sul Napoli e i nuovi acquisti di gennaio. Perché è l'edizione in edicola oggi de Il Mattino che fa l'analisi di calciomercato sul club di Aurelio De Laurentiis.

A proposito di dettagli: sono quelli che mancano anche per la definizione del prestito di Tuanzabe al Napoli. Il difensore di proprietà del Manchester United era in prestito all'Aston Villa e ha fatto ritorno al quartier generale dei Red Devils, pronto per il trasferimento a Napoli Tuanzebe. L'accordo sarà definito nell'arco di un paio di giorni al massimo e il giocatore sarà prestissimo a disposizione di Spalletti.