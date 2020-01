Tsimikas si avvicina, Tuttosport: ma senza la cessione di Ghoulam non ci sarà la fumata bianca

News calcio Napoli - L’emergenza del Napoli a centrocampo è stata risolta con gli arrivi di Demme dal Lipsia e di Lobotka dal Celta Vigo: 37 milioni di euro. Adesso tutto dipenderà da due calciatori considerati in uscita, Ghoulam e Llorente.

Come riporta Tuttosport:

"Per l’algerino c’è l’interessamento del Marsiglia ma Ghoulam non è interessato a lasciare il Napoli per soli 6 mesi. Senza la cessione di Ghoulam non potrà arrivare Tsimikas dall’Olympiacos. Per Llorente si vocifera una cessione in prestito al Tottenham. Oggi è atteso a Villa Stuart per le visite mediche, Amir Rrahmani, 25enne difensore centrale del Verona. Al club scaligero andranno 14 milioni di euro ed altri 16 sono stati promessi per l’acquisto di Sofyan Amrabat ma il 23enne centrocampista marocchino è conteso anche da Inter e Fiorentina".