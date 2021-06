Tsimikas-Napoli, il greco sta valutando l'opportunità di dire sì agli azzurri: decisa la formula dell'affare

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive di un interesse del Napoli per Tsimikas del Liverpool. Si tratterebbe di un ritorno di fiamma in quanto la scorsa estate il terzino greco fu accostato agli azzurri prima di trasferirsi al Liverpool.

TSIMIKAS-NAPOLI: LE ULTIME

Il quotidiano scrive: "Non è casuale se Giuntoli ha ripreso i contatti con l’entourage di Kostantinos Tsimikas, l’esterno sinistro del Liverpool, trattato a lungo nell’estate dello scorso anno. Ma, alla fine, il nazionale greco optò per l’esperienza in Premier League, che non è stata del tutto esaltante. Infatti, nella passata stagione, ha contato soltanto 7 presenze e non vuole che la stessa cosa si ripeta in futuro. Ecco il motivo per cui sta valutando anche l’opportunità di dire si al Napoli. In quel caso, Giuntoli si muoverà coi dirigenti del Liverpool., coi quali proverà a trattarne , inizialmente, il prestito".