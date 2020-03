Milenkovic è tra i più apprezzati da Giuntoli. Napoli forte su Boga, Chelsea permettendo!

Calciomercato Napoli - Il Napoli è attivissimo sul mercato nonostante il momento sia così tragico. L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto della situazione sulla fascia sinistra, tra esterno alto e basso:

"Per l’esterno sinistro “alto”, quella di Jeremy Boga è più una opzione, anche se resta il dubbio se il Chelsea deciderà di riscattarlo dal Sassuolo (8 milioni il valore) al termine della stagione. Per il mancino alternativo a Mario Rui, invece, resta forte il gradimento per Konstantinos Tsimikas, 23enne di proprietà dell’Olympiacos, club che ha dato a Federico Pastorello il mandato a trattare con il Napoli. E il difensore centrale? Nikola Milenkovic, 22 anni della Fiorentina, è uno tra i più apprezzati del panorama, anche se gioca prevalentemente con la difesa a 3".