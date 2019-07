TS - Solo la Juve può permettersi Icardi: clausola da 110 milioni, può arrivare a metà prezzo

Ultime notizie calciomercato Juventus: l'obiettivo in attacco è Mauro Icardi. L'edizione odierna del quotidiano TuttoSport approfondisce i colloqui tra le parti in causa, Inter, Juventus e l'agente di Icardi, Wanda Nara, per trovare una sistemazione all'attaccante argentino: "E' in corso un duello dal quale può ancora scatenarsi qualsiasi cosa".

INTER-JUVENTUS: TRATTATIVA PER ICARDI

L'Inter targata Conte non ha alcuna intenzione di trattenere il giocatore e, anzi, non vede l'ora di venderlo per far partire l'assalto a Romelu Lukaku. Icardi, dal suo canto, prima giurava di voler restare, poi ha corretto il tiro. Solo che in Italia, a parte le manifestazioni d’interesse targate Napoli e Roma, un’unica squadra può soddisfare le richieste dell’attaccante: la Juventus. Anche perché una clausola rescissoria da 110 milioni lo lega all'Inter fino al 15 luglio. Dal 16 in poi la clausola rescissoria si autocancella e la Juve potrebbe accaparrarsi il giocatore con circa 55 milioni di euro.