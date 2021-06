Trust Salernitana, al via le verifiche Figc: potrebbe lasciare anche Fabiani e il Benevento spera

Ultime calcio - Il trust «Salernitana 2021» di venerdì sera inviato via pec alla Federcalcio, a poco meno di 90’ dalla scadenza fissata per presentare il documento, è solo un primo passaggio sostenuto da Claudio Lotito e Marco Mezzaroma. In sequenza le prossime date per completare l’iscrizione alla serie A hanno tempi precisi: entro domani va completata la domanda per la partecipazione, giovedì 8 luglio si conclude l’istruttoria della Covisoc che verificherà i requisiti e a metà luglio il consiglio federale si riunirà per ratificare le iscrizioni delle squadre.

