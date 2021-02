Troppi contagi, De Luca richiude le superiori in Campania: domani nuova ordinanza?

Ultime notizie Napoli. A Palazzo Santa Lucia da lunedì non si parla d'altro. Dopo le immagini del week end con giovani assembrati davanti ai locali chiusi senza mascherina e distanziamento, e affollamenti davanti agli ingressi delle scuole, il presidente Vincenzo De Luca pensa a una stretta. Teme un'impennata dei contagi che potrebbe vanificare i sacrifici finora portati avanti, così come teme che il contenimento dell'indice Rt, che ci tiene almeno per ora ancora in zona gialla, potrebbe superare quel margine ormai irrisorio e trascinarci in zona arancione. Gli innumerevoli focolai nelle scuole dell'area vesuviana e nel Giuglianese, in aggiunta al 36 per cento di positivi in appena due settimane a Napoli, impensieriscono il governatore della Campania che ha comunicato al suo entourage di stilare una nuova ordinanza. Lo riporta l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino.

Regione Campania, nuova ordinanza De Luca

La nuova ordinanza potrebbe fermare la presenza prima di tutto delle superiori e poi delle classi dalla terza elementare alla terza media, ma se i dati sono critici non è escluso un blocco totale di una o due settimane. Lo staff è già al lavoro ma stavolta De Luca ha preteso un documento a prova di Tar, che possa cioè far rimbalzare al mittente gli inevitabili ricorsi da parte dei coordinamenti No Dad, che già hanno vinto un round permettendo alle scuole primarie e secondarie di secondo grado di rientrare in classe con il decreto del 20 gennaio. La pubblicazione della nuova ordinanza regionale potrebbe esserci già domani, dopo la riunione con l'Unità di crisi fissata proprio per verificare se l'andamento delle curve dei contagi è tale da far temere il peggio.