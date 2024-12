Trombetti: "Un calciatore ha rivoluzionato l'assetto di squadra del Napoli"

Ultime notizie SSC Napoli - Guido Trombetti, già Rettore della Federico II, scrive su Il Mattino.

"Il Napoli vince dominando in lungo e in largo, il Napoli meno contiano perché è apparso molto incisivo in fase di attacco e un po' distratto in fase difensiva. A Torino si è a tratti rivisto il miglior Kvaratskhelia, McTominay ha rivoluzionato l'assetto di squadra del Napoli. A me è piaciuto anche Lukaku, mi sembra che sempre di più si amalgami negli schemi. Francamente a parte le sbavature difensive mi è sembrato di vedere il miglior Napoli della stagione. Non so se il Napoli vincerà lo scudetto, ma con Conte sono convinto «che darà fastidio a tutti»"