Trombetti: "Questo gruppo non è affidabile è arrivata l’ora di rifondarlo: uomini incapaci di reggere la tensione"

Guido Trombetti nel suo editoriale per La Repubblica:

"A desso basta. Basta parlare di incontri decisivi. Di svolte. Di ultima chance. Chi parla ancora di corsa scudetto è pazzo. Chi inneggia all’importanza del tifo organizzato è un amante della retorica. Dopo il ritorno degli ultras una vittoria e tre sconfitte di fila al San Paolo Maradona. Alla faccia della legge del San Paolo. La verità è un’altra. Amara ma inesorabile. E la ha scolpita il mio amico Enrico. Questa squadra è inaffidabile. Priva di carattere. Composta da uomini incapaci di reggere la tensione per due partite di fila. E su questo non c’è Spalletti che tenga. È vero ci eravamo illusi che il tecnico toscano avesse trasformato una compagine alternante, molle e senza nerbo in una squadra solida. Mai svista fu più clamorosa. E adesso il tecnico rischia di essere travolto dalle critiche per quanto visto in campo. Ma non è possibile chiedere comprensione dopo due sconfitte indecenti contro Empoli e Spezia. Due formazioni in lotta per la salvezza. Il verdetto è chiaro. E riguarda il futuro. Sperando che la buona sorte, alla quale tocca affidarsi, ci consenta di conservare almeno uno strapuntino per la Champions. Se il Napoli vuole tornare a cullare sogni di gloria la squadra va probabilmente rifondata. E rifondata nei suoi uomini più ( sic!) rappresentativi. Occorre come il pane acquisire due o tre giocatori che garantiscano continuità di rendimento"