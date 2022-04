Trombetti: "Il Napoli ha sbagliato a non cambiare tutto post-ammutinamento, ci ha già rimesso 100mln"

Guido Trombetti, ex Rettore dell’Università Federico II di Napoli, scrive su Repubblica ed analizza la sconfitta del Napoli sul campo di Empoli.

"Quello che è accaduto ad Empoli domenica pomeriggio lascia attoniti: il gruppo che compone il Napoli è zeppo di calciatori magari molto dotati tecnicamente ma assolutamente privi di carattere. Un gruppo che non regge evidentemente responsabilità e tensione. E quando si abbatterà sulla squadra la scure della rifondazione sarà sempre troppo tardi.

Probabilmente la madre di tutti gli errori è stato non provvedere ad un cambio radicale della rosa sin dal giorno dell’ammutinamento. Per il quale pagò dissennatamente solo Ancelotti. La società ci ha già rimesso circa 100 milioni per non aver cambiato"