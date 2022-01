Trombetti: "Il Napoli ci costringe a vivere sulle montagne russe, restano difetti strutturali! Una cosa è mancata agli azzurri"

Guido Trombetti, ex Rettore dell’Università Federico II di Napoli, scrive su Repubblica.

"È faticoso vivere sulle montagne russe. E invece il Napoli ci costringe a farlo. Con i suoi saliscendi continui di rendimento. Aldilà dei punti da rimontare sull’Inter, restano i difetti strutturali del Napoli.

In particolare per dare sostanza e credibilità ai sogni occorre un requisito fondamentale. La continuità di rendimento. Che è proprio la caratteristica che fino ad oggi è mancata al Napoli. Senza i flop contro Sassuolo, Spezia ed Empoli il Napoli sarebbe primo in classifica.

Giocatori come Zielinski e Fabian garantiscono uno standard molto alto di prestazioni da partita a partita e durante le singole partite. Ed occorrono molti gol. Osimhen rientrato in forma può garantire un buon bottino"