Tregua tra Conte e De Laurentiis: patto scudetto fino a fine stagione!

Patto scudetto in casa Napoli. O meglio: tregua scudetto. La definisce così l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino, ricordando i recenti screzi tra l'allenatore Antonio Conte e il presidente Aurelio De Laurentiis, che da parte sua ha scelto di non rispondere e presto andrà in vacanza all'estero per far ritorno in Italia solo a inizio maggio.

Stop a tutte le polemiche dunque e concentrazione per le prossime partite. È questo il risultato del "patto" o della "tregua" scudetto tra Conte, De Laurentiis e il Napoli.

Certamente oggi più che mai l’obiettivo in casa Napoli, il diktat di Conte, l’auspicio di De Laurentiis è quello di concentrarsi esclusivamente sul rush finale che può portare al quarto tricolore. Soltanto dopo sarà tempo di bilanci. Per tutti. Da qualsiasi spigolo o latitudine la si guardi, infatti, c’è una legittima comunione d’intenti nonostante i malumori degli ultimi tempi. Com’è giusto che sia, intendiamoci.

Conte ha voluto dire come la pensa prima e dopo Monza e lo ha fatto a modo suo, lanciando "messaggi chiari e diretti per il prossimo anno". Nel frattempo, però, c'è da lottare fino alla fine per lo scudetto e tutti i discorsi tra Conte e De Laurentiis sono rimandati a fine stagione. Per adesso è tregua scudetto.