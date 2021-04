Tre tamponi per Insigne, Meret e Di Lorenzo, uno addirittura in autogrill! Ultime su Zielinski

La Ssc Napoli attende oggi il risultato del test molecolare a cui è stato sottoposto il tesserato Piotr Zielinski, visto che la nazionale polacca ha un piccolo focolaio e i test rapidi non bastano (ne ha fatti due ieri, con un falso positivo e quello immediatamente successivo negativo). Il club azzurro, anche per gli altri nazionali impegni con le rispettive selezioni, al rientro degli stessi alla base, ha seguito il protocollo, le indicazioni dell’Asl e ha svolto i tamponi molecolari a tutti i calciatori

Covid SSC Napoli, le ultimissime

Insigne, Meret e Di Lorenzo sono gli osservati speciali per la faccenda di Bonucci. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino i tre hanno fatto un primo tampone (quello rapido) quando sono atterrati a Fiumicino e poi un secondo lo hanno ripetuto addirittura in un autogrill, all’alba (il molecolare) più o meno attorno alle 6, dopo il loro rientro in aereo a Roma (dopo la sosta a Malpensa), in maniera tale da avere la risposta nel primo pomeriggio e consentire al terzetto di aggregarsi al gruppo.Tutti negativi.