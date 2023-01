Trasferta Salernitana-Napoli: ecco cosa trapela dall'Osservatorio, la decisione

Ultime notizie calcio Napoli - Arrivano novità, dopo l'incontro che s'è tenuto ieri al Viminale con FIGC e Lega Serie A nella persona del presidente Casini: c'è infatti il pugno duro del Viminale, che ha già fatto partire una serie di provvedimenti, compresi 50 Daspo. E sono arrivate anche le decisioni su eventuali limitazioni per Napoli-Juve e per le trasferte.

La sintesi dovrebbe essere proprio questa, con Napoli-Juve aperta ai tifosi ospiti, Salernitana-Napoli vietata ai napoletani. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"Intanto nella prima riunione dopo il “far west” sull’A1 di domenica scorsa, l’Osservatorio nazionale del Viminale sulle manifestazioni sportive ha alzato le misure di sicurezza per evitare incidenti. I supporter bianconeri potranno entrare al Maradona («tenuto conto dell’imminenza dell’evento sportivo e in considerazione della vendita quasi ultimata dei tagliandi»). Per la partita di domani però sono state decise una serie di misure aggiuntive a quelle disposte nella precedente riunione del 4 gennaio: servizi di filtraggio dei tifosi ospiti in partenza, servizio di accompagnamento in sicurezza, impiego di un’adeguata quota di steward in trasferta e delle forze di polizia nelle attività di prefiltraggio e filtraggio. Divieto di trasferte, dunque, per ora in stand-by, anche se trapela la decisione, non ancora ufficializzata, di proibire la prossima trasferta a Salerno dei tifosi del Napoli, viste le antiche rivalità tra loro, e di limitare quella dei tifosi romanisti a La Spezia".