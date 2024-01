Traore a lavoro: ecco quando potrà giocare col Napoli

Napoli - Non è a breve che ci sarà l'esordio di Hamed Traore con la maglia del Napoli, uno degli ultimi acquisti di De Laurentiis del mercato di gennaio. Il calciatore è arrivato in prestito con diritto di riscatto e al momento non è chiaro quando potrà essere a disposizione di Mazzarri.

Traore Napoli: quando l'esordio

A confermare la situazione di Hamed Traore è stata La Gazzetta dello Sport. Il quotidiano italiano ha confermato che Traore potrebbe essere convocato per Lazio-Napoli, ma solo per fare gruppo. Perché il calciatore ivoriano ha bisogno di qualche settimana di allenamenti intensi prima di scendere in campo visto che non praticamente quasi mai giocato in questa stagione.