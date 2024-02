Tra poche ore Calzona coronerà un suo sogno tanto atteso

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie su Francesco Calzona e sottolinea come per lui oggi a Cagliari sia l'esordio assoluto in Serie A da allenatore di una squadra:

"Dalla Promozione in Toscana, dai polverosi campi nelle categorie dilettantistiche, con una lunga esperienza da vice e collaboratore, fino alla qualificazione all’Europeo con la Slovacchia, dalla gavetta Calzona oggi coronerà un altro sogno: la prima in serie A alla guida del Napoli sul campo del Cagliari".