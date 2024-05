Tra Conte e il Napoli spunta il Milan! Incontro con gli agenti già oggi

Calciomercato Napoli - Antonio Conte pronto al ritorno in Italia. Arriva la notizia che conferma l'incontro del club di Serie A con i suoi agenti già nella giornata di oggi per trovare l'intesa. Adesso è sfida a due tra Napoli e Milan.

Calciomercato: Antonio Conte tra Napoli e Milan

Non molla la presa il presidente De Laurentiis che vuole Antonio Conte, ma adesso spunta fuori il Milan. In Italia adesso c'è anche il Milan che sta tentando di ingaggiare Conte e che vedrà i suoi agenti tra oggi e domani come confermato da Il Mattino. Conte però sembra aver messo in cima alla lista il Napoli sa bene che De Laurentiis è da tempo che lo insegue.