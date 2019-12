Torreira-Napoli, il Mattino: "Gattuso vuole subito un rinforzo, trattativa che si protrarrà non oltre la fine del mese"

E' già partito il totonome in vista della finestra di calciomercato invernale. Gennaro Gattuso sembra avere le idee chiare: si proseguirà con il 4-3-3. Serve, quindi, un regista. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"L’uomo giusto potrebbe essere quel Lucas Torreira che al Napoli piaceva prima ancora della sua partenza per l’Inghilterra. Gli azzurri, però, non hanno mai smesso di flirtare con il regista. Il problema per concludere l’accordo è sempre di natura economica, perché il Napoli non vorrebbe spingersi oltre i 30 milioni di euro (comprensivi di bonus), mentre l’Arsenal ha pretese decisamente più alte. A questo punto la trattativa è destinato a protrarsi ancora per qualche settimana, almeno fino alla fine di dicembre, ma non oltre. Da questo punto di vista Gattuso è stato chiaro: i rinforzi li vuole subito, perché il suo Napoli va costruito a partire dall’inizio di gennaio, non a campionato già ripreso da troppo tempo".