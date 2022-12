"Torna perché abbiamo bisogno di te già alla ripartenza" Inzaghi carica Lautaro in vista di Inter-Napoli

Calcio Napoli - La Gazzetta dello Sport racconta di una telefonata che ci sarebbe stata tra Simone Inzaghi e Lautaro Martinez:

"Simone al telefono è stato chiaro col suo numero 10: «Torna perché abbiamo bisogno di te già alla ripartenza...». Da parte sua, l’argentino ha ribadito al tecnico di non aver perso la forma e non di aver aggiunto peso in questo suo saltellare (più che legittimo) da una festa all’altra. Il Toro ha goduto del 100% dei giorni concessi dalla società, 10 come per tutti i reduci del Qatar, e poi stasera atterrerà a Milano per concentrarsi da domani solo sul campionato: il suo Mondiale da ora si chiama solo scudetto"