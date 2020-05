Torino, nessun contatto del giocatore positivo coi compagni: domani via agli allenamenti

Serie A - Nella giornata di ieri il Torino ha avuto la conferma di un giocatore della propria rosa positivo al Coronavirus. La società, spiega la Gazzetta dello Sport, per ragioni di privacy non ha comunicato il nome ma quasi sicuramente si tratta di un giocatore della prima squadra e italiano. Il calciatore in questione è rientrato subito a casa per osservare un periodo di quarantena e in passato non ha mai avuto contatti con i compagni, anche perché durante il lockdown avrebbe rispettato scrupolosamente le indicazioni sanitarie e governative. Nel pomeriggio gli altri giocatori della rosa completeranno gli esami, col la squadra che intanto pensa agli allenamenti individuali sul campo: il via domani, con 4 cicli di lavoro ciascuno dei quali composto da 6 giocatori divisi su due campi.